香港金牛作客首勝　36分挫石家莊翔藍

香港金牛隊周四晚（19日）出戰全國男子籃球聯賽（NBL）作客石家莊翔藍，終止4連敗頹勢，以123：87取得首場客勝，周五（21日）將重返香港主場，迎戰遼寧益勝。

香港金牛今仗有畢繼光傷愈復出，外援迪加拿亦首次出戰作客賽事，分擔另一外援坎普壓力。金牛正選陣容不變，派出「香港雙子」梁兆華、楊睿騏，配搭孫偉博、李佳益及上仗轟50分的外援坎普。至於主隊石家莊翔藍賽前戰績3勝3負，陣中的香港球員吳松峻和前NBA球員占士恩尼斯（James Ennis）今場未有上陣。

金牛今仗續由得分王牌坎普率領進攻，首節就攻入11分，另外後備入替的中鋒孫巍亦表現搶鏡，單節攻入8分。主隊則大灑「三分雨」，單節射入7記3分球，金牛首節領先37：34。金牛第二節派出迪加拿加強內線，他單節交出7分6籃板2助攻2封阻，帶領球隊第二節打出28：19，以65：53領先上半場。

易邊後，迪加拿頻頻在顏色地帶得分，又多次搶得籃板為隊友爭取第二次得分機會，金牛進攻端「點點開花」。石家莊翔藍第三節進攻啞火，金牛擴大領先優勢至26分完第三節。第4節，後備上場的孫昊單節獨取12分成為此節主角，加上隊友輪流開弓，最終金牛隊以123：87擊敗石家莊翔藍，取得今季第3場勝利。

坎普今場取得全場最高的40分，加上17個籃板，與收穫21分、14籃板迪加拿同樣取得「雙雙」，至於港將梁兆華得10分2助攻。張昊賽後表示：「今天的得分手感好，上場9分鐘就拿下12分，感謝隊友及教練團的信任，希望未來每場比賽都可以為球隊貢獻更多，想把今天贏球的氣勢延續回主場，繼續拿下更多勝利。」