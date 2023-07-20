雲迪碧克一箭定江山　有可能留曼聯？

曼聯周三(19日)進行第2場季前熱身賽，喺蘇格蘭以1比0擊敗法甲勁旅里昂，入波球員係幾乎被球迷遺忘嘅荷蘭中場雲迪碧克，賽後佢被問到有冇機會延續「紅魔生涯」，呢位26歲球星就表明會持開放態度，不過消息指佢多數會離隊尋求上陣機會。

曼聯今場繼續有新兵美臣蒙特領軍，查頓辛度、安東尼馬菲奧斯、華拉尼等主力都正選登場，不過上半場佔盡優勢下未能打開紀錄。半場期間曼聯幾乎換走全隊，新簽嘅中堅莊尼伊雲斯亦有份上陣，同樣後備入替嘅雲迪碧克49分鐘接應傳中，禁區內窩利抽入全場唯一入球，協助曼聯小勝1比0。

入波後興奮狂叫嘅雲迪碧克，上季重傷提早收咧，今場入波令佢一吐污氣，佢賽後表示：「我已經克服傷患，練咗幾個星期終於可以落場，所以我傾盡全力，我唔知我嘅未來喺邊，足球發生嘅事好難估計。」被問到有冇機會留喺曼聯，雲迪碧克表示：「有可能！但同樣有可能轉會，我對所有選擇持開放態度，依家會專注提升狀態同爭取表現。」