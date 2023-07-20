女子世界盃開鑼　揭幕戰免費台直播

女子世盃開鑼，兩個東道主各於自己國家展開揭幕戰。新西蘭女足較先開波，主場迎戰挪威女足，而澳洲女足則鬥愛爾蘭女足，其中新西蘭女足更有免費電視直播添！

新西蘭女足雖有有主場之利，但整體實力明顯稍遜，近期面對意大利女足、冰島女足、葡萄牙女足等歐洲球隊，只得1和2負表現平平。挪威女足雖然今非昔比，但喺A組仍然鶴立雞群，球隊有射手卡羅琳漢臣及希格貝芝助陣，攻力有保證，加上近4仗女子世盃分組賽，有3次半場取得領先，今仗勢必速戰速決，半場客勝有計。（ViuTV 96台及Now 630周四下午3時直播）

至於B組澳洲女足主場迎戰愛爾蘭女足，呢場喺澳洲體育館舉行嘅比賽，全場80,000張門票晨早已經售罄，澳洲女足於「第12人」大力打氣協助下，肯定會力爭勝利。

愛爾蘭女足首次打入女子世盃決賽周，實力及大賽經驗欠奉，預料難擋澳洲女足進襲。「女袋鼠兵」有効力車路士女足嘅前鋒薩曼花卻爾壓陣，必大踢進攻足球，佢哋上屆決賽周3場分組賽，全開3球或以上，今場中位數2.5球大盤係不二之選。（Now 630周四晚6時直播）

直播表

周四3:00pm 女子世盃 新西蘭女足 Vs 挪威女足

Now 630、Viu TV 96

周四6:00pm 女子世盃 澳洲女足 Vs 愛爾蘭女足

Now 630

周五10:30am 女子世盃 尼日利亞女足 Vs 加拿大女足

Now 630