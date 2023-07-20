一個原因　米祖域「罷踢」富咸

根據英國《太陽報》爆料，富咸前鋒阿歷山大米祖域向身邊人士透露，自己唔會再為呢支英超球隊上陣，目的係逼富咸接受希拉爾報價，將佢出售畀呢支沙特阿拉伯豪門。

據悉希拉爾早前提出以2,550萬鎊(約2.58億港元)收購呢位28歲塞爾維亞國腳，被富咸拒絕之後，第2次報價亦唔成功，因為富咸要求5,200萬鎊(約5.26億港元)轉會費，比5年前買入價多3,000萬鎊(約3.03億港元)，令到渴望去中東掘金嘅阿歷山大米祖域失去耐性，認為會方貪得無厭。

由於阿歷山大米祖域去意已決，所以拒絕為富咸踢季前熱身賽，以免受傷影響佢轉會。阿歷山大米祖域為富咸總共上陣205場入111球，包括上季英超入14球，表現出色，會方自然想吊高來賣，但米祖域依家「罷踢」，未知富咸會唔會改變主意，盡快出售佢。

希拉爾早前已經簽入車路士後衞高列巴尼、狼隊中場魯賓尼維斯、拉素中場米連高域沙域，如果收購到阿歷山大米祖域，就可以令前中後三線更加完整。