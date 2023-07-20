港超聯賽會首季盈餘近300萬　未來續開源節流

於去季季初成立的港超聯賽會，周四（20日）於香港足球會舉行記者會，發表過去一年工作發表報告，參賽球會代表陳文俊發言時透露賽會透過票房共享，足總派發獎金及獎金重組等計劃，第一年盈餘約297萬，認為成績令人滿意，並展望來季將延續相關策略，繼續提升港超商業價值。

是日港超聯賽會記者會上，多支港隊球隊都有派代表出席，包括傑志、理文、標準流浪、冠忠南區、東方、大埔、晉峰、深水埗、香港U23，以及新升班的北區。剛過去一季門票總收入超過465萬元，賽會首季盈餘就約297萬港元，連同門票共享、足總獎金和港超聯獎金重組計劃，各支球隊分別得到38至71萬，其中理文、標準流浪、冠忠南區及香港U23得到超過60萬，參賽球會代表陳文俊認為效果已算不錯，盼望來季有至少10個百分比的增長，相信往後有力維持每季約有11至12支球隊角逐港超：「啲區隊有政府同埋賽會資助後，可能只需畀幾百萬就夠班費踢港超，之前都有向北區同中西區傾過呢個問題，我相信嚟緊會愈嚟愈多區隊肯踢港超。」

來季港超賽會推行「視像助理裁判」（VAR），陳文俊透露相關球證費用由球會獨立承擔，因此往後有必要開拓更多收入來源應付球證支出。，並提到有意欲在部份賽事推行「雙料娛樂」節省成本，惟有待商討：「例如『賽馬會菁英盃』分組賽踢到次循環，已會有幾場對出線形勢冇影響嘅比賽，嗰啲賽事擺喺同一場踢可以慳唔少，但康文署驚踢尾場嘅球隊投訴場地質素唔好。」

來季港超聯將增至11隊競逐，足總透露在比賽場地安排方面遇到阻滯加上要配合標準流浪及理文出戰「亞冠盃」外圍賽，以及港隊備戰明年1月「亞洲盃」決賽周，令賽程安排上增添困難：「有啲球場要兩隊分，加上有檔期已經被安排舉行其他活動，有關安排仲要傾。」此外，足總內部近期再有人事變動，包括技術總監安頓及競賽部主管葉冠求完約後已經離任，其中足總解釋前者是因為「收到更吸引的Offer」而選擇另謀高就，並表示已就兩個位置展開招聘，不擔心足總運作會因此受影響。至於港隊9月國際賽安排，足總透露屆時港隊將面對主客各一場賽事，對手有待決定，此外省港盃有望於今年年底復辦。