佐敦軒達臣離開紅軍大營 　將獲11億肥約

根據英國各大傳媒報道，利物浦隊長佐敦軒達臣已經同意加盟沙特阿拉伯伊蒂法克，即將離開紅軍集訓大營，前往中東掘金，據悉呢位33歲英格蘭國腳將會同伊蒂法克簽約3年，薪酬總值達到1.08億鎊(約11億港元)。

利物浦周四(20日)凌晨熱身賽作客卡爾斯魯厄，佐敦軒達臣並冇上陣，原來佢同領隊高普商討之後，獲對方同意放人，利物浦方面亦已經接受伊蒂法克開出嘅1,200萬鎊(約1.21億港元)轉會費。

佐敦軒達臣願意離開效力12年嘅利物浦，好大程度上由於伊蒂法克開出嘅條件太吸引，向呢位中場提供一份70萬鎊(約709萬港元)周薪嘅3年合約，遠高於佢現時效力利物浦嘅14萬鎊(約142萬港元)周薪，的確令人難以拒絕。

此外，伊蒂法克早前聘請利物浦名宿謝拉特執教，呢位昔日紅軍「神奇隊長」亦落力遊說佐敦軒達臣來投，令佢心動。

另一位利物浦中場法賓奴泰華利斯甚至冇隨隊出發訓練，呢位29歲巴西國腳好大機會加盟沙特阿拉伯勁旅伊蒂哈德，轉會費為4,000萬鎊(約4.05億港元)。