亞運香港馬術隊陣容龐大　競逐所有項目衝擊獎牌

距離杭州亞運尚有兩個月，中國香港馬術總會周四(20日)宣佈，派出龐大陣容出戰，眾運動員將與他們的馬匹向力向獎牌進發。這亦是港隊破天荒出戰所有馬術頂目，包括盛裝舞步賽、場地障礙賽及三項賽。現在所有隊員正身處歐洲接受訓練，為亞運作最後準備。

亞運馬術代表隊11對人馬組合，成員均受惠於香港賽馬會馬術精英計劃及香港體育學院的精英訓練資助，盛裝舞步代表包括蕭頴瑩、陳萃彥，而何苑欣將出戰盛裝舞步賽及三項賽、凌慇及蘇昱軒將戰三項賽，林立信角逐三項賽及場地障礙賽，而黎嘉怡、賴楨敏及馬琳將競逐場地障礙賽，至於吳蓓華將擔任三項賽後備成員。

上屆雅加達亞運，蕭穎瑩更歷史性取得盛裝舞步個人賽金牌，今屆她以衞冕身份出戰，備受矚目。事實上，馬術隊於多屆亞運取得佳績，包括2010年廣州亞運場地障礙賽團體賽 (鄭文傑、賴楨敏、林立信及林子心) 取得零的突破，贏得首面馬術亞運銅牌，2014年仁川亞運三項賽團體賽 (何誕華、吳蓓華及何苑欣) 勇奪銅牌等等。中國香港馬術總會主席利子厚表示杭州亞運將成為本港馬術運動的一個重要里程碑，祝願團隊今屆賽事再奪佳績。