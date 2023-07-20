南韓羽賽　李卓耀打入8強伍家朗出局

周四（20日）南韓羽毛球公開賽，香港球手李卓耀力戰逾一小時，以2：1險勝印度的Prannoy H. S.，晉級8強，可惜伍家朗直落兩局不敵馬來西亞的黃智勇，16強止步。

世界排名18的李卓耀與Prannoy H. S.過往兩度交手，各得一勝，今場開局咬緊4：4，港將逐漸拉開比分，以21：15先拔頭籌。Prannoy H. S.第二局稍佔上風，李卓耀發力追成19：20，但未能扭轉局勢，以19：21告負。來到決勝局，李卓耀把握對手失誤，一度領先14：8，雖然末段被追剩1分差距，但有驚無險，以21：18晉級8強，將與日本球手奈良岡功大爭入4強。

伍家朗首圈淘汰馬來西亞勁敵李梓嘉，惟次圈面對黃智勇陷入苦戰，先輸18：21。伍家朗第二局狀態下滑，開局落後1：9，即使之後追至17：18，卻欠缺臨門一腳，再負17：21，局數0：2出局。

雙打方面，混雙拍檔鄧俊文／謝影雪以17：21、18：21不敵日本剋星渡邊勇大／東野有紗，女雙組合楊雅婷／楊霈霖則以15：21、16：21輸給日本的松本麻佑／永原和可那，同樣16強畢業。