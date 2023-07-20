新西蘭女足揭幕戰1球挫挪威　奪隊史世盃首勝

由澳洲、新西蘭合辦的2023年女子世盃，周四（20日）揭幕戰上演A組賽事，由世界排名26的新西蘭，在主場伊甸公園球場迎戰排第12位的挪威。最終在打破新西蘭當地足球比賽的最多入場人數記錄下，主隊憑射手漢娜韋堅遜一箭定江山，以1球小勝而回，兼取得隊史在世盃首勝。

今屆女子世盃首次由兩個國家共同主辦，以及歷史性在南半球上演，加上參賽球隊由24支增加至32支，揭幕戰接近全場坐爆，共有42,137名球迷入場，打破了新西蘭足球史上最多入場人數記錄。不過兩隊上半場未太入局，多次射門同樣隔靴騷癢，更未有中目標埋門，只能互交白卷。

易邊後，主隊新西蘭率先打開記錄，射手漢娜韋堅遜在48分鐘，接應隊友漢特（Jacqui Hand）右路橫傳，成功近門撞入。新西蘭之後在球迷熱烈打氣下，繼續佔據主動，62分鐘佩姬雷利遠射被門將橫身撲出；比賽尾段挪威後衞漢森（Tuva Hansen）禁區內犯手球，但主射的波瑟佛（Ria Percival）十二碼卻宴客，最終新西蘭維持以1球小勝挪威，在揭幕戰順利旗開得勝，兼贏得隊史首場世盃賽事。