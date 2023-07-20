為咗同美斯合作　蘇亞雷斯願放棄1000萬美元人工

美職豪門國際邁亞密簽入美斯同布斯基斯之後，有望再迎來另一位前巴塞隆拿球星蘇亞雷斯，根據《ESPN》報道，蘇亞雷斯為咗轉投國際邁亞密，再次同美斯合作，願意放棄現時效力巴甲球隊甘美奧嘅1,000萬美元(約7,800萬港元)薪酬及獎金。

蘇亞雷斯上年12月底同甘美奧簽約2年，但近期盛傳呢位36歲烏拉圭射手有意提早離隊，希望加盟國際邁亞密，再次同美斯並肩作戰。《ESPN》指「哨牙蘇」為咗達成心願，願意放棄效力甘美奧以來全部薪酬及獎金，總共達到1,000萬美元。

蘇亞雷斯今季為甘美奧上陣30場入13球及9次助攻，會方唔想季中放走呢位主力，相信最快都要等到12月巴甲收咧之後，先至畀佢離隊。如果國際邁亞密想立即簽入蘇亞雷斯，就需求支付7,000萬歐元(約6.1億港元)毀約金。

雖然國際邁亞密短期內難以簽入蘇亞雷斯，但仍然好大機會再獲得球星加盟，今夏約滿離開巴塞隆拿嘅左後衞佐迪艾巴已接近同會方達成協議，相信好快可以同美斯、布斯基斯再次拍住上。