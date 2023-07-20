愛倫韋特：超級鷹頂得住楓葉兵

加拿大作為奧運女足金牌得主，雖然今年的表現未如理想，但我依然相信，她們陣中擁有一定實力的球員坐鎮而實力強勁，而爭勝心更加不容置疑。

姬絲甸冼佳亞是一位令人難以置信的球員，儘管已年屆40歲，但仍然能夠交出高水平的表現。她於對上5屆女子世界盃決賽周都有入球進帳。或者在今屆賽事，她未必會場場正選上陣，然而我不會感到驚訝的是，有機會可再看到她取得士哥，刷新其那個令人讚嘆的190個國際賽入球紀錄。

楓葉兵陣中球員既具經驗亦有質素，多位主力球員現正效力女子英超車路士。保查蘭是球隊防守中路的核心人物，而剛剛加盟車路士成為隊友的羅倫絲，則會在右路擔當重要角色。

我也相當欣賞陣中第3位效力車路士的球員菲林明，她於奧運女足決賽取得入球，是一位十分全面的中場球員，有能力影響戰局。

尼日利亞曾11次成為非洲冠軍，出席女子世盃決賽周的次數，更加是冠絕非洲。我相信去季成為巴塞隆拿首席射手的奧素雅娜可以憑著其力量、速度及盤扭能力，為加拿大的防線帶來麻煩。她不但能夠產生巨大入球威脅，還有能力為隊友製造入球機會。

雙方今仗將會積極執行自己的賽前部署，預計加拿大會取得較多控球時間，而尼日利亞則可望以反擊攻勢，為加拿大後防構成一定的危險性。我認為非洲超級鷹實力非同小可，今仗將可跟楓葉兵身上取得分數。