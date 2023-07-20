【銀牌男籃】查雲希爾處子戰錄「雙雙」　永倫力挫福建　

注入多名新血、以全新面貌出擊的「黃金戰隊」永倫，周四（20 )在修頓場館舉行的銀牌男籃賽中，派出新居港外援查雲希爾處子登場，結果這位美籍前鋒展現突出的攻防能力，個人獨取15分，加上韓天次轟入4球三分波，以及泰那獲全場最高的26分，合力以67比58擊敗康仁福建，取得球季首勝。

上屆聯賽殿軍永倫今季大換血，只保留了三名老將泰那、周迎堅及連浩駿，一口氣加入10名球員，當中不乏近年在大專或學界表現出色的新貴，大幅拉低球隊平均年齡，果然球隊的活力及機動性明顯增強，得分點亦變得更多樣化，令康仁福建更難以作出針對性防衛。比賽初段泰那為永倫先開紀錄，其後韓天次發揮其準繩的外投，首節三記三分波得手，加上2米03的查雲希爾錄得8分，永倫早早帶開比數至23比12。福建在組織上有欠順暢，而且半場已有11次失誤，即使懷斯及林羽於弧線外得分「失瀉」，但永倫打完兩節後仍拋離43比27。

康仁福建早前捧走康文盃壯年星級組冠軍，但本仗整隊未能建立有效的進攻節奏，命中率亦低迷，黃律堯全場4次起手全部無功而回，後段由「老大哥」鄭錦興施展招牌剷籃搶分。而永倫12人輪流落場，文俊傑在籃底多番接應得分，個人錄得8分進帳。最終永倫在泰那幾乎打足４節下，奪26分勇冠全場，而查雲希爾首披永倫戰衣即有15分及12個籃板「雙雙」表現，韓天次亦得分12上雙，合力助「黃金戰隊」旗開得勝。

查雲希爾賽後表示：「我來了香港一個月，我愛這裏的氣氛，這裏的人，感覺不可思議。」這個身高2米03的美籍前鋒打過印尼和越南聯賽，對亞洲籃球並不陌生，他認為永倫陣容年輕，但勝在拼搏，又談到王牌泰那：「泰那場上場下都是好隊友，我們只需要繼續合作，一場比一場好。」作為「Big 4」之一，永倫上一次奪得銀牌冠軍已是2018年，更有8年未染指聯賽冠軍，他有信心幫助球隊重返巔峰：「我贏有不同聯賽，也當選過兩次MVP，希望可以幫助永倫奪冠。」