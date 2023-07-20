愛倫韋特：瑞士勢大勝起「菲」

雙方在今屆女子世盃很大機會擁有不同的野心，瑞士將會以打入淘汰賽為目標，而菲律賓則希望可以在首次躋身決賽周之下交出好表現。

瑞士是世界排名前20位的球隊，近年更加是進步神速。她們陣中擁有多位好波之人坐鎮，我認為阿仙奴女子隊隊長禾迪是球隊的核心人物，原因是她有能力掌控中場。

大家將會把集中力放在前線進攻火力之上，事關3場分組賽過後，得失球差將會成為能否晉級的關鍵。正因如此，大家要留意效力巴黎聖日耳門的芭克文、巴塞隆拿的贊奴歌錫域，以及阿士東維拉的列文的演出，預期瑞士將希望可以大勝一場，故此，這3名球員將會有多個入球機會。

對於首次殺入女子世盃決賽周的菲律賓來說，絕對是一個吸取寶貴經驗的良機，她們將會在沒有壓力的情況下比賽，事關她們能夠躋身決賽周，已經是一項偉大成就。

由於雙方的實力出現了鴻溝的差距，我預期菲律賓中後場將會表現得相當緊密，每位球員將會為隊友而不停走動，並會嘗試盡快向對手作出壓迫。

前鋒保登擁有十分好的入球紀錄，故她可說是球隊的星級球員，但由於菲律賓將會長時間無球在腳，換言之，她有一定危機將會在前場出現孤立無援的情況。

菲律賓越長時間能夠封阻瑞士的進襲，就有越大機會出現爆冷賽果。然而，我認為比賽的中後段菲律賓的球員將會出現疲態，我預計瑞士今仗最終將可輕取菲律賓。