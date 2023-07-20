愛倫韋特：狂牛首戰可奏凱「哥」

西班牙賽前被視為今屆女子世盃其中一支奪冠大熱球隊，今仗面對哥斯達黎加，將會給予她們一個旗開得勝的機會。

我認為，西班牙在技術層面上，是當今世界上其中一支最優秀的球隊，事關她們會不斷作出搓傳以及能夠好好地保持控球在腳，令對手防不勝防。

佩泰娜絲因傷缺席去年歐國盃決賽周，嚴重影響了西班牙表現。如今這位世界上其中一位最佳中場球員經已復出，將可大大加強球隊的實力。

另一位大家需要留意的球員，是佩泰娜絲效力巴塞隆拿的隊友艾坦娜，她腳法純熟，擁有絕佳的視野，所以我預期兩位的串連，將會成為狂牛兵團的贏波關鍵。同樣因傷沒有出戰去年歐國盃決賽周的珍妮弗靴莫素，亦經已回到賽場，為前線增加入球威脅，所以西班牙的前場進攻火力，看來相當強勁。

哥斯達黎加將希望今仗可以跟西班牙周旋，因此她們於戰術上將需要保持良好的紀律性，嘗試令對手感到沮喪。她們將會長時間無球在腳，為了保存體力，她們需要選擇適當的時機，才向對手施壓，以及在小心決定在甚麼時候墮後做好防守。

如果哥斯達黎加想爭取入球的話，可能會來自反擊及死球攻勢，可是我認為西班牙的實力超班，今仗將可輕鬆全取3分。