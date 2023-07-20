【銀牌男籃】呂銘彥三分波奠勝　崇德飛鷹挫南青

銀牌男籃賽周四(20日)尾場賽事，崇德飛鷹與南青兩支實力接近的球隊，全場大部份時間合演拉鋸戰，最後關頭崇德飛鷹由呂銘彥不負射手之名，射入奠勝3分波，加上得分王奧斯汀攻入全場最高的21分，合力助飛鷹以77比73險勝南青，晉級後將硬撼滿貫。

崇德飛鷹今季陣容變化頗大，多名主力離隊後，注入新血填補，主帥呂楚威派出余嘉寶、楊文綱、張國銓、呂銘彥及奧斯汀首發。至於南青同樣經歷大執位，隨着數名成員今季加入南華，球隊也換入更青春的陣容，惟活力及拚勁不減，於首節與飛鷹快打快，雙方得分咬住上，首節南青以22比20領先，今季改披南青球衣的中鋒司徒偉傑後備落場，欲抵制奧斯汀進犯，但這位得分王依然活動，南青半場被飛鷹以36比33反超前。

南青的關雋陶聯同由晉龍過檔的區浩軒，於下半場繼續憑速度勇闖顏色地帶，在比賽膠著49比49平手後，內外開弓得手，彌補了林凱光於爭球時撞到手部，需到場邊治療時的空缺。而呂銘彥亦有一次成功偷波，傳予奧斯汀再後手助攻麥嘉榮上籃。其後南青打出一波6比0攻勢，罕有地拉開比分至60比54，手感火熱的區浩軒之後再投入三分波，南青單節奪32比21，領先65比57。然而飛鷹未有洩氣，梁家豪及黃翊鋒搶攻得分止瀉。緊張時刻雙方失誤Turnover較多，而奧斯汀更被吹U Foul，戰情白熱化，至飛鷹領先74比73時，梁家豪助攻零度位的呂銘彥，這位三分射手wide open起手中鵠，射入他個人本仗第三個三分波。最終南青未能平反敗局，飛鷹以4分之差報捷。

南青落敗後將落至負方，下仗對康仁福建，爭取復活。