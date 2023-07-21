【有片】C朗再歷慘敗 被前隊友玩殘勁冇面

C朗拿度喺沙特阿拉伯嘅足球生涯繼續面臨困境，繼上場熱身賽吞切爾達5蛋後，周五(21日)凌晨艾納斯第2場熱身賽，再以1比4慘敗賓菲加腳下。C朗今場繼續冇入波之餘，更被35歲嘅迪馬利亞當面用神奇球技扭過，C朗情急下要用超技術推跌對方，真係冇晒面！

艾納斯今場對賓菲加，令C朗重返葡萄牙比賽，不過主角就落喺佢前皇馬隊友、今夏回歸賓菲加嘅迪馬利亞身上，呢位阿根廷球星23分鐘就禁區內過人再施展招牌笠射入波，喺上年世盃搶走C朗正選嘅干卡路拉莫斯，31分鐘同36分鐘連入2球，艾納斯到43分鐘前先至破蛋。

完半場前C朗再經歷尷尬一幕，佢返中場幫手搶波嗰陣，迪馬利亞喺佢面前凌空控個波落嚟，再剔過頭巧妙扭過C朗，撲空嘅C朗唯有出術將迪馬利亞推跌，影片被網民瘋傳後，唔少球迷都指35歲嘅迪馬利亞競技水平遠高於38歲嘅C朗。賓菲加喺下半場再入1球，最終4比1大勝艾納斯。

3日內連續2場熱身賽大敗，C朗球場外同樣遇到麻煩，作為NIKE代言人嘅佢，被發現喺上仗對切爾達期間，波襪入面着住adidas嘅護脛，明顯違反佢嘅贊助合約。C朗同NIKE合作已經超過20年，據報今次事件可能影響雙方合作，C朗之前同NIKE簽嘅10年代言合約，價值1.47億鎊(14.78億港元)。