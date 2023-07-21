「張帥不幸事件」主角道歉：無意冒犯任何人

最近引起網壇熱話的「張帥不幸事件」，事件「主角」匈牙利球手杜芙終於認衰，周五凌晨在賽會官網公開道歉，並表示無意冒犯任何人。

本周成為網壇「最乞人憎球手」的杜芙，在張帥含淚退賽後，周四出戰爭議事件的首場比賽，面對烏克蘭球手拜爾迪(Kateryna Baindl)以直落兩盤6比3、6比1落敗，16強止步。拜爾迪藉着賽後訪問當眾提醒這位20歲的晚輩:「要公平競爭。」

她公開聲援張帥:「我只想說，希望她們能夠公平競爭。現在張帥的感覺好了很多，希望她能振作起來，我們很快就看到她回歸賽場。」29歲的拜爾迪強調張帥在職業球壇奮戰多年，是受人尊敬的名將，並暗示缺乏體育精神的杜芙要好好檢討，「張帥也有許多東西值得學習，無論如何，我想我們都應該互相尊重。」

至於因為「滅證」而名聞國際的杜芙，輸波後在匈牙利賽事官網平台發出道歉片段，「我沒想過自己職業生涯的首仗WTA正賽會引起風波，我對發生的事情感到非常抱歉，我很尊重張帥，從來沒有不尊重、傷害或冒犯任何人的意圖。」

她在片段中續稱:「我確實意識到不應該在賽後的方式慶祝，對此我感到抱歉，我太投入比賽及自己的情緒，我是專注網球，我不想那樣獲勝。」

張帥周三在匈牙利公開賽首圈遇上杜芙，在首盤賽事的一記回球，裁判判決出界，張帥與主裁理論，主裁判走到網球落點位置再睇，都是判決出界，而張帥則力爭是在白線上，此刻對手杜芙竟然走到爭議球位置，用腳將球印擦掉，張帥與教練對此都甚為不滿，再加上在場觀眾不停報以噓聲，最終張帥選擇退賽。