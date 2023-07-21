【女子世盃】美國托弗讓得起越南

女子世盃擂台躉美國強勢登場，喺E組首仗撲擊越南。雙方實力懸殊，世界排名第一嘅美國係女子世盃4屆盟主，亦喺對上兩屆奪冠，今屆衝擊史無前例嘅男女子世盃3連霸神紀錄，首場要喺越南身上全取3分只係簡單任務，加上佢哋近4仗對亞洲球隊3次贏6球或以上，美國女足-5照捧讓球主勝。（Now 630周六早上9時直播）

美國係女子世盃最成功球隊，佢哋曾4奪世盃，目前擁有「4星」榮譽，只要再捧盃就可追平男子巴西嘅「5星」，而喺男女子世盃歷史上，只有男子意大利、巴西，女子德國及美國4隊能夠連贏兩屆冠軍，近兩屆奪冠嘅美國，只要今屆再捧盃，將可成為男女世盃歷史上首支球隊取得3連霸，佢哋全隊上下將朝呢個目標邁進，今場係奪冠之路第一擊，肯定無比重視。

擁有雅歷絲摩根、雅莎湯遜等頂級球星嘅美國，喺女子世盃場合唔會留手，佢哋在上屆分組首仗對泰國就曾大炒13比0，而近4仗對亞洲球隊不但全勝，當中3場亦贏6球或以上；至於越南雖然係出爐東南亞運動會女足金牌，但早前熱身賽狂吞西班牙9蛋，足證佢哋同世界頂級球隊差距頗大，今仗相信會抱住學習心態應戰，大敗而回絕唔令人意外。

直播表

周五 3:30pm 女子世盃 西班牙女足 對 哥斯達黎加女足

now 630

周五 6:30pm 韓職 蔚山現代 對 濟州聯

無線myTV Super

周六 9:00am 女子世盃 美國女足 對 越南女足

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