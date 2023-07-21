足總新屆董事會會議：進一步推動足球發展

足總周五（21日）在新任主席霍啟山主持下，舉行換屆後首次董事會會議，「霍生」會後表示將由黃良柏、徐英偉出任副主席一職，而後者更同時負責統籌市場推廣的工作。

足總上月底舉行董事會換屆選舉， 相隔約1個月後，終於進行首次董事會會議，新任足總主席霍啟山及會長貝鈞奇，連同多名董事會成員黃良柏、朱浩賢、徐英偉、莫慕潔等亦有出席，整個會議過程約3個多小時。

會後足總主席霍啟山接受傳媒訪問，指首次會議順利，除舉行宣誓儀式外，又討論了很多推動足球發展的目標、方向。同時他又表示董事會已按照程序，選出了兩名新副主席：「新一屆第一次開會要選兩位副主席，首先黃良柏會繼續連任，第2位就係徐英偉。」

除此之外，「霍生」又透露會議上通過成立多個工作小組，並將由董事局成員擔任主席：「每個董事都有唔同背景同經驗，好似黃良柏會擔任港超聯召集人，同埋負責財務策劃，而徐英偉就會帶領市場推廣小組。至於女董事莫慕潔會負責女子足球，希望可以多啲溝通，同埋吸納唔同持分者建議，提升工作效率，進一步推動香港足球發展。」