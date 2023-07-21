南非大學生領先英國高球賽　香港許龍一首輪高標12桿

身高2米的南非小巨人林佩治（Christo Lamprecht）周四在英國高爾夫球公開賽成為焦點，在最後6洞捉到3隻小鳥，成為12年來首位在這項大滿貫領先的業餘球手；而為香港64年來首獲參賽入場券許龍一，首天發揮未如理想，以高標準12桿完成，在156位參賽者中敬陪末席。

在皇家利物浦球會上演的英國高球公開賽，經過首天18洞的競逐後，幾位熱門球手的戰況都未如賽前所料，反觀身高2米03的林佩治則帶來驚喜，這位來自佐治亞大學的大學生，打出低標5桿的66桿，相當搶鏡，而英國的費列活特藉主場之利，也發揮出色，在後9洞連續捉到4隻小鳥，與南非業餘球手林佩治齊齊處於領先位置，而阿根廷的Emiliano Grillo在最後洞推入50英尺的小鳥，同樣以66桿並列榜首。

值得一提是今次比賽首次在香港人爭逐，22歲的許龍一是於3月贏得國際都會高球賽並成功取得英國公開賽參賽資格，然而他在首天表現則不太理想，僅17號洞捉了唯一小鳥，可惜在18號洞頻頻失誤，要打出10桿才能完成，最終首天以高標準12桿的83桿結束，排名最尾。

至於賽後被視為奪標大熱之一的北愛爾蘭名將麥艾萊，最近一次捧走大滿貫冠軍就是於2014年的英國公開賽，然而他在首天發揮一般，暫列32位；世界「一哥」美國的舒夫拿則以低標一桿，位列19。