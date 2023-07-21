狂牛旗開得勝　哥女輸波都叻過男足

2023年女子世盃C組周五（21日）展開競逐，首戰有西班牙同哥斯大黎加，上演去年男子世盃E組分組賽翻版。結果西班牙女足上半場6分鐘內連入3球，首戰旗開得勝，哥斯大黎加女足雖然輸波，但仍比起男足恥辱性大敗0比7，女足表現明顯更好。

被視為奪冠大熱之一嘅西班牙，全場佔盡控球優勢，對哥斯大黎加圍攻，21分鐘就憑哥軍球員甘寶擺烏龍，搶得先機。2分鐘後，西班牙繼續搶攻，邦瑪迪起腳得手，為「狂牛兵團」拉開領先優勢。27分鐘，西班牙再靠角球攻勢，由干沙利斯錦上添花。35分鐘獲得12碼的「狂牛兵團」還有擴大領先優勢的機會，可惜操刀的靴莫素宴客，最終西班牙將3比0勝局保持到完場。

哥斯大黎加女足今場雖然落敗，但比起男子隊去年在男子世盃E組分組賽恥辱性吞下西班牙7蛋，女足表現明顯更佳。值得一提，今屆女足世盃C組除了有西班牙及哥斯大黎加之外，同組對手還包括日本，這3隊的男足在2022年卡塔爾世盃都分在同一組，今次可謂是冤家路窄。