邁亞密首演全球焦點！美斯勁爆登場誓響頭炮

北美聯賽盃開打，美斯強勢登場！由美職及墨超球隊爭奪嘅北美聯賽盃，矚目戲碼係國際邁亞密主場鬥藍十字。阿根廷球王美斯來投，令國際邁亞密成為全球焦點，佢嘅第一場波當然希望贏波而回，撞啱藍十字3連敗近況唔掂，國際邁亞密有望踩多一腳，讓平半上盤好路。（周六早上8時開賽）

為一睹阿根廷球王首演嘅風采，今場波炒飛炒到癲，但仍然一票難求，今場肯定全場爆滿，不論國際邁亞密抑或對手藍十字球員，肯定受到呢股氛圍影響，加多兩錢肉緊搏殺。

布斯基斯來投幫到手

北美聯賽盃總共有15組，每組有3隊，每組首兩名連同美職冠軍FC洛杉磯及墨超首階段季後賽冠軍帕丘卡，進身32強淘汰賽，同國際邁亞密同組嘅除咗藍十字，仲有阿特蘭大聯，因為比賽場數少，所以場場都要搏命。美斯及布斯基斯嘅加盟，除咗名氣之外，絕對可以增強國際邁亞密攻力，不過球隊之所以排美職榜尾，全因為防守力差，球隊近6場全部有失球，5次開3球或以上，預料佢哋娛樂性嘅踢法不會有太大改變。

藍十字未齊腳頂唔住

另邊廂，藍十字喺墨超亦開得唔靚，竟然錄得3連敗，加上球隊主力烏利爾安度拿，上周助墨西哥贏金盃冠軍後仍未歸隊，令球隊實力進一步削弱，今場難頂球王加盟嘅氣勢，捧國際邁亞密上盤。