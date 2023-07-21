愛倫韋特：美國大勝無難度

衞冕冠軍美國曾4次奪得女子世盃冠軍，今屆再一次被視為奪標大熱球隊，所以對於首次打入決賽周的越南來講，第1場比賽就要鬥美國，肯定會相當難以應付。

多支國家隊近年都取得進步，拉近了國與國實力之間的差距，我相信，很多球隊都希望可以挑戰美國的王者位置。然而，美國依然擁有多位世界級球星坐鎮，當中包括前線的阿歷絲摩根及中場的蓮絲莉賀蘭，另外亦有一班表現出色的年青小將湧現。

將會首次出戰女子世盃的前鋒索菲亞史密絲，正是美國新一代的成員，她亦是其中一位我最期待見到的球員。這位22歲前鋒，現時是美國國內女子聯賽的領先射手，狀態毋庸置疑。事實上，她充滿才華，速度及射門觸覺亦相當之好。

洛文是另一位前途無可限量的新星，最近於美國擊敗威爾斯一仗中，包辦球隊兩個入球，縱使她今仗未必正選上陣，我預期她將會有一定的出場時間。

美國上屆女子世盃決賽周首場分組賽就以13比0大勝泰國，我希望越南不會重蹈覆轍，錄得相似的賽果。越南能夠打入女子世盃決賽周，絕對是一個巨大成就，但她們的級數跟對手實在相差甚遠，所以我認為今仗面對無論體能及技術都比她們高很多的美國，將會陷於苦戰。

毫無疑問，越南將抱著輸少當贏的態度比賽，盡量做好防守，鏟截及傳球攔截方面需要做得好。然而，我認為衛冕冠軍美國實在超班，最終將可大勝越南。