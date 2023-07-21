馬古尼開離隊條件　向曼聯索要2億

哈利馬古尼被褫奪隊長後心灰意冷，近日向曼聯提出離隊條件，就係要球隊為佢餘下兩年合約支付2,000萬鎊(約2億港元)，收到錢先肯離隊。

馬古尼係曼聯今夏掛牌出售球員之一，期間曾有多隊提出收購同借用，但都傾唔成，例如韋斯咸同國米提出借用，車路士同紐卡素打算收購，可惜馬古尼人工太高未能成事，沙特方面又冇動靜，令馬古尼暫時留隊，不過佢前面有華拉尼、利辛度馬天尼斯、域陀連迪路夫同可客串中堅嘅勞基梳爾，馬古尼淪為第5人選。

曼聯同馬古尼合約仲有兩年，至2025年約滿後，仲有1年延長條款，現時佢周薪為19萬鎊(約190萬港元)；本來馬古尼對曼聯仍然有歸屬感，打算憑努力爭取上陣機會，但被褫奪隊長令佢改變想法，考慮離隊。

馬古尼2019年由李斯特城轉會曼聯，轉會費高達8,000萬鎊(約8億港元)，今夏曼聯掛牌出售馬古尼，標價只係4,000萬鎊(約4億港元)，亦即半價出售，結果都賣唔出，依家馬古尼提出離隊條件，要求曼聯支付2,000萬鎊(約2億港元)作為賠償，曼聯肯唔肯制？