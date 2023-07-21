楊睿騏連入關鍵三分　香港金牛撼負遼寧益勝

香港金牛隊今晚（21日）回歸主場修頓場館，於全國男子籃球聯賽（NBL）迎戰同為「新力軍」的遼寧益勝，球員全場拚盡，當中兩名外援坎普及迪加拿錄得「雙雙」數據，可惜仍以121：125惜敗，周日（23日）將作客江蘇鹽南蘇科。

上仗取得客場首勝的金牛隊回師主場，迎來今季第5場主場賽事。為增加現場氣氛及答謝球迷支持，大會特別舉辦《古金味道》主題，讓觀眾一邊睇波一邊品嚐麥芽糖餅、糖蔥餅等香港特色傳統小食，渡過愉快的籃球之夜。

金牛隊賽前以3勝4負暫列第5位，球員默契及狀態逐步提升，今仗由外援坎普配合張昊、畢繼光、梁兆華及隊長孫偉博正選出擊。至於客軍遼寧益勝進攻力強，今季場均110.6分，位列聯盟第二位，當中美國外援萊斯特哈德森（Lester Hudson）場均43分兼5.4個助攻，是球隊爭勝王牌。事實上，這位曾出戰NBA的38歲得分後衛在CBA打滾多年，盡顯功架，不僅連續6年獲選CBA明星球員、兩奪CBA最佳外援，更於2018年帶領遼寧本鋼勇奪CBA總冠軍，並獲選為MVP。

主隊憑坎普的外投及籃底突破連入5分，客軍隨即在哈德森策動下打出8：0的快攻反超，之後控制節湊，球員輪流內、外開弓拉開分差，金牛隊得分主力坎普雖然一夫當關，單節攻入18分，但第一節仍落後24：34。

第二節金牛隊作出調動，換入迪加拿加強內線威力，這位身高2米30的中鋒開波即強爆籃底，兼兩次博得「And 1」連取8分，坎普快攻及罰球亦屢建奇功，主隊5分鐘內打出一波16：6，追平40：40。隨後雙方互有攻守，比分咬緊，主隊半場以61：59領先。迪加拿今節演出搶境，獨取15分5個籃板，坎普再添12分，陳雨生亦有8分貢獻，當中包括兩個3分波。

易邊後，遼寧益勝全力反撲，哈德森、吳龍昊及劉子豪的三分球力挽狂瀾，追平70：70後多次突襲得手，重奪優勢，不過楊睿騏末段連投兩球「救命三分波」，令金牛隊完三節後仍以89：87領先。進入末節，主隊依然略佔上風，惟哈德森三記冷箭三分協助遼寧益勝在完場前1分半鐘反先114：109，儘管梁兆華最後30秒射入三分追至117：119，可是仍未足以令金牛隊扭轉劣勢，最終以121：125惜敗。哈德森是役轟入並列全場最高的54分，成為贏波功臣，坎普亦取得54分及17個籃板，與收獲20分10籃板的德古拉同樣錄得「雙雙」數據。

金牛隊主教練劉鐵賽後表示：「今場表現不錯，特別是防守方面，輸球因為關鍵球處理不如對手好。」對於金牛隊有甚麼改善的地方，劉鐵希望球員關鍵球的時候不要那麼焦急，心態要表現得更平穩。是役表現出色的楊睿騏亦指：「其實球隊發揮不俗，防守上已盡量壓低對方兩位外援得分，可惜關鍵時間進攻上有少少甩漏，以致未能贏波。雖然今場輸波，但對我們是很寶貴的經驗。」

至於遼寧益勝38歲的哈德森就表示：「年齡不代表甚麼，我從來不會去想這問題，因為從今天比賽的成績便可以知道。」他又指出，NBL的對抗性比CBA強，希望可以打好每一場比賽，為球隊爭取更多勝利。

金牛隊周日（23日）及下周三（26日）先後作客江蘇鹽南蘇科及長沙灣田勇勝，至下周五（28日）再度回歸主場鬥武漢錕鵬，繼續設有《古金味道》主題，與球迷同享美食。