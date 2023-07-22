麥巴比同皇馬簽秘密協議　PSG踢出集訓大軍

基利安麥巴比轉會鬧劇有爆炸性發展，呢位法國前鋒周六(22日)凌晨為巴黎聖日耳門(PSG)喺熱身賽入波，點知隨後驚爆同皇家馬德里有秘密轉會協議，下年以自由身過檔。PSG得悉後非常震怒，即時將佢踢出準備展開嘅亞洲之旅集訓大軍，而且正式將麥巴比掛牌出售，如果佢堅持唔轉會同唔續約，新球季會被「封殺」長坐冷板。

麥巴比上月以正式信件通知PSG唔會續約，再次引爆轉會風波，主席艾卡理化已表明「一係續約、一係即刻走」，唔會容許佢下年約滿免費離隊嘅事情發生。據報麥巴比上星期歸隊操練後，艾卡理化亦向全隊演說，不點名表明：「唔想留隊嘅人，離開大門隨時打開。」

PSG周六進行首場季前熱身對勒哈弗爾，麥巴比喺半場上陣即有入波，助球隊贏2比0，為新上任嘅安歷基拎到首場勝仗，不過隨後法國《隊報》爆出猛料，麥巴比已同皇馬達成秘密協議，等佢明年夏天完成合約拎到1億歐元(約8.7億港元)嘅「忠誠獎金」後，會再收1.6億歐元(約13.93億港元)簽字費以自由身加盟皇馬。

PSG踢完今場之後，大軍會飛去日本、南韓踢多4場熱身賽，秘密協議消息爆出後，PSG即時將麥巴比踢出集訓大軍，而且會即刻將佢掛牌，出價最高嘅球會將會被接納，曼聯、利物浦同車路士過去都曾經同麥巴比傳出緋聞，而皇馬亦有機會提前出手。

據《The Athletic》同《ESPN》等媒體報道，PSG立場堅決，如果麥巴比拒絕喺夏天轉會，新球季亦唔會獲得上陣機會。PSG喺2017年用1.8億歐元(約15.67億港元)向摩納哥收購麥巴比，如果呢位24歲前鋒最終自由身離隊，PSG將血本無歸。