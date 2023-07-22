大衞施華重傷　隨時宣布收山

皇家蘇斯達中場大衞施華操練時，整傷膝部十字韌帶，傷勢並唔樂觀，可能缺席新一季全部賽事。根據塞爾電台、relevo等多間西班牙媒體報道，呢位37歲老將隨時會宣布結束20年球員生涯。

皇家蘇斯達官方指，大衞施華操練時感到膝部不適，經過檢查之後，發現呢位前西班牙國腳膝部十字韌帶受傷，情況同意大利名將基亞連尼2019年受傷情況相似，屬於一種極難治療嘅傷患，估計需要缺陣一段長時間，甚至無緣新一季全部賽事。

大衞施華上季上陣32場，射入2球及7次助攻，表現唔錯，並續約至2024年夏天，但西班牙傳媒指佢考慮到自己已經年屆退役年齡，加上今次重傷，面臨長期休戰，即使將來復出，恐怕難以恢復正常水平，所以唔排除提早掛靴。

大衞施華出身於華倫西亞，2010年轉投曼城，效力「藍月亮」長達10年，協助球隊捧過4次英超冠軍等多項錦標，3年前轉投皇家蘇斯達之後，奪得1次西班牙盃冠軍。大衞施華曾為西班牙國家隊上陣125次入35球，協助「鬥牛兵團」奪得2010年世界盃冠軍，以及2008、12年兩屆歐國盃冠軍。