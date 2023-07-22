港超聯　標準流浪友賽贏波 簽兩新援要諗諗

新球季即將展開，兩支港超球隊標準流浪和深水埗，周六（22日）早上於石硤尾公園球場「拍跳」，最終流浪以3球獲勝。賽後流浪總監李輝立（Philip)透露，或有機會簽下兩名是役有份亮相、目前正在跟操的外援卡丹奴域及馬相訓，以在「亞冠盃」外圍賽前補充人腳。

早前在泰國集訓後返港的標準流浪，今場有「宜嘉」因帶領青年軍，赴沖繩參與特訓營缺陣，由劉智樂客串右閘，與朴鍾範、林遼太及金旻奎鎮守後防，新援岡本玲仁與同鄉神田夢實坐鎮中場，伊巴謙及正在跟操的黑山前鋒卡丹奴域負責攻堅。至於深水埗由奧利斯把關，陳靜謙及泰國外援浦敏扼守中路，張廣然、顏卓彬及日本中場小池晃廣，支援泰國箭頭柏羅邦。

比賽分上下半場，各踢40分鐘，流浪最終控制大局下，靠黑山前鋒卡丹奴域，頭頂腳踢個人梅開二度，加上伊巴謙單刀破門，以3球輕取深水埗。值得一提，流浪今場友賽陣中共有兩名正在跟操的新面孔，除了擔正的黑山前鋒卡丹奴域外，還有後備上陣的31歲南韓後衞馬相訓，總監李輝立賽後承認需要補充人腳踢亞冠外圍賽，兩人或有機會加盟：「我諗個黑山前鋒最緊要係適應到亞洲生活先，我覺得佢未發揮到應有水準，應該會畀佢試3個月先，踢唔踢亞冠要交畀教練團決定。另外個南韓中堅就尋日先到香港，表現仲有待觀察，佢喺當地幾個月冇踢過波，始終球隊之前集訓防守表現麻麻，希望啱用。」Philip續指亞洲足協需要在8月前完成球員註冊，時間相當緊逼，預計除了上述兩人外，之後應不會再添新援，同時他又提到下月初會約戰冠忠南區，盼可進一步提升球隊狀態。

至於流浪總教練王家中，則稱對兩名正在跟操的新援印象不俗：「作為前鋒，卡丹奴域近期表現都算ok，但狀態未足，我諗大約得5、6成，佢都有跟去泰國集訓，但每場都係踢得半場，都大機會加盟。南韓後衞就係佢自己想落場郁吓，不過完場後話畀我聽好熱，相信要時間適應新環境，但佢入選過南韓U23，有一定實力喺度，簽唔簽要問Philip。」