港超聯　鄧嘉友賽未歸隊　深水埗或再簽新兵　

兩支港超球隊標準流浪、深水埗為備戰新季，周六（22日）早上於石硤尾公園球場進行「拍跳」，深水埗最終以3球落敗。賽後主教練鄧冠研表示或會再簽1至2名新球員補強，而由傑志外借加盟的顏卓彬，則指暫時狀態仍未完全恢復，新季會盡力表現自己，以入選港隊為目標。

今季人腳變動頗大的深水埗，今埸由奧利斯把關，陳靜謙及泰國外援浦敏扼守中路，尼高拉斯、波比擔任左右閘，張廣然、顏卓彬及日本中場小池晃廣，則墮後支援泰國箭頭柏羅邦，而肯亞射手、曾在日職上陣的鄧嘉，則因工作證問題仍未抵港，最終球隊在小池晃廣早早傷出下，以3球不敵流浪。今場為深水埗首場季前友賽，主教練鄧冠研賽後坦言球員表現落力，但承認在防守記律性、信心及體能上仍有改善空間。他又笑言球員「永遠無話夠」，但在「限米煮限飯」下，希望能夠再簽1至2名中場、中堅。

至於由「藍鳥」外借的中埸顏卓彬，今埸踢了大約70分鐘，賽後他認為自己發揮尚可接受：「今年繼續踢防中，球隊踢法都係前埸逼搶，喺呢個天氣踢，加上對流浪係辛苦嘅；始終5月中之後都無比過賽，暫時狀態只係恢復7至8成，但今日踢落都開心嘅。」深水埗實力有限，今季加盟後或未必能像以往一樣經常踢「順風波」，但「彬仔」卻指心態上未有太大分別，落埸時會繼續竭盡全力，目標重返港隊：「唔可以預輸嚟踢，就算實力唔夠，都要令對手難踢，盡量喺聯賽拎分。今季轉會最主要都係想入選港隊，」如果證明到自己能力，就算踢細球會，主教練安達臣都有可能揀我。」