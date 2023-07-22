射手晒冷盡情數胡　英女足半大撲擊海地

女子世盃D組賽事，冠軍熱門英格蘭女足對海地女足，兩隊實力差距極大；英格蘭女足上年喺女子歐國盃封后，荷蘭籍主帥威格曼嘅搶攻踢法效果顯著，「女三獅」近4仗世盃，半場總入球全開2球或以上，今仗必定盡早壓逼弱旅海地，中位數1.5球半場大穩開。（Now 630周六下午5時30分直播）

英格蘭女足鋒線人才濟濟，速度、技術兼備，搶攻打法得以有效發揮，雖然王牌前鋒美迪重傷無緣參賽，但球隊仲有唔少冒起射手值得留意，包括由翼衞改踢前鋒即做英超神射手嘅娜曹達莉，以及早前由曼聯轉投阿仙奴嘅羅素等等，火力強大畀到球迷十足信心。

初登世盃舞台腳都震

海地女足透過附加賽歷史性殺入決賽周，但整體實力同列強有一定距離，尤其登上世盃舞台第一擊，球員難免緊張影響發揮，隨時被經驗豐富嘅英格蘭女足殺個措手不及。預料絕不留手嘅英格蘭女足可以喺上半場拋開比數，博1.5球半場大係最佳選擇。

直播表

周六3:00pm 女子世盃 贊比亞女足Vs日本女足

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周六5:30pm 女子世盃 英格蘭女足Vs海地女足

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周六6:30pm 韓職 FC首爾Vs仁川聯

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周六8:00pm 女子世盃 丹麥女足Vs中國女足

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周日7:30am 阿甲 CA普拉坦斯Vs颶風隊

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