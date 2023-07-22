長池世錦賽周日開鑼　何詩蓓力爭世界冠軍

世界游泳錦標賽周日（23日）假日本福岡展開，港隊派出3男6女，其中何詩蓓（Siobhan）專攻100及200米自由泳，力爭首個長池世界冠軍，但強敵環伺下，難度不低。

港隊派出趙浩俊、何甄陶、劉紹宇、歐鎧淳、鄭莉梅、鄭渝、何詩蓓、林凱喬和譚凱琳參賽。何詩蓓於2021年短池世錦賽，奪得雙料冠軍兼打破200自世界紀錄，但因足踝受傷，退出同年的長池世錦賽。她去年復出，成功冧莊200自世界冠軍，長池成績一樣亮眼，於今年5月環地中海系列賽豪取7金1銀，並於上月意大利Sette Colli Trophy連奪兩金。

Siobhan的「陳列櫃」中未有長池世錦賽獎牌，只於2019年200自獲得「梗頸四」，有望一嘗獎牌甚至世界冠軍滋味，但難度不低。先談200自，東奧金牌得主迪梅絲個人最佳為1分53秒09，僅次於佩歷珍妮，排名史上第2，被視為大熱。同樣來自澳洲的奧歌娜嫺，於上月澳洲測試賽游出1分53秒83，為今年泳壇最快時間，力壓加拿大新星麥恩杜舒的1分53秒91，迪梅絲（1分54秒14）和Siobhan（1分54秒77）分列第3和第4快。

100自方面，奧歌娜嫺上月造出52秒48，同為今年泳壇最快時間，Siobhan以52秒50緊隨其後。焦點還有日本「飛魚」池江璃花子，她克服白血病後，相隔6年重返世錦賽，力求突破個人最佳。

其他港將一樣尋求突破，何甄陶於4月刷新50自港績（21秒86）兼連達兩屆奧運A標，「蛙王」趙浩俊和「背王」劉紹宇亦會力爭奧運入場券。

焦點賽程

日期 時間 項目 運動員

7月25日 上午10時08分 200自初賽 何詩蓓（第7組第5線）

7月27日 上午9時50分 100自初賽 何詩蓓（第8組第4線）