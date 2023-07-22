愛倫韋特：三獅「大」「海」無量

應屆歐洲國家盃冠軍英格蘭在首場分組賽，將會迎戰今屆世盃其中一支排名最低球隊海地。然而，根據我的經驗，今場賽事仍然有一定的危險性。

由於雙方強弱懸殊，預期海地將會派出多人防守，所以英格蘭定要找出撕破對方防線的方法才可。如強隊能在比賽早段取得入球，往往可於這種比賽減輕球隊所受的壓力，以及讓球員放鬆下來。

我知道教練域雯將會妥善地做好賽前部署，她將要求球隊取得大部份時間的控球權，保持高強度的壓迫，以及快速地作出搓傳，令海地的球員要不停地東奔西跑，從而希望可以於對方前場的中路或邊路位置，找到空位作出突破。

蘿倫漢普、阿歷西亞蘿素、戴莉及基莉悉數於大軍之中，三獅兵團的前線進攻火力十足，而我亦十分期待可以看到羅倫占士首次亮相個人首個大賽，究竟會表現如何。

海地於附加賽先後擊敗塞內加爾及智利後，成功打入決賽周，杜莫妮交出耀眼表現，對賽智利一仗中梅開二度，包辦球隊的兩個入球。這位19歲的前鋒最近加盟歐洲其中一支頂級球隊里昂，所以我預期她將會是球隊的星級球員。

此外，她們陣中亦有多位球員效力法國的球會，其中隊長蒙迪薩雅及巴捷芭露易兩位前鋒有能力構成威脅。

但英格蘭的實力遠在海地之上，今仗將可旗開得勝，並希望可以攻入多個入球，以增強球隊信心及保持強勁走勢。