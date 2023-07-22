愛倫韋特：鏗鏘玫瑰「丹」騎直進

今場賽事對丹麥及中國來說都十分重要，事關雙方都會為奪得小組首兩名的出線資格而戰，如果其中一方輸波的話，我認為她們將難以晉級。

丹麥陣中最為人熟悉的名字是夏達，今屆將會是她首次征戰女子世盃決賽周。她於球會層面取得多個錦標殊榮，我視她為近6至7年，世界上其中一位最優秀的球員。她於門前相當危險，能夠為隊友製造入球機會，所以她將會是帶領丹麥爭取好成績的核心球員。

效力阿仙奴的古爾是丹麥中場其中一位需要留意的新星。她左腳相當厲害，控球技術十分好，亦有能力作出致命傳送，所以她將會嘗試將皮球，送到於前線不斷走位的夏達腳下。

至於應屆亞洲盃冠軍中國，其球員技術十分好，擅於搓傳，前鋒線上亦擁有具質素的球員坐鎮，故此我認為她們是丹麥的勁敵。

王霜是中國陣中的星級球員，我肯定丹麥將會嚴密看管她。她是一位踢右路位置的左腳球員，每當切入中路時都相當有威脅，既能夠作出遠距離的射門，亦能於死球攻勢時產生很大危險，同時也是一位把握力高強的射手。

前線方面，王珊珊絕對是一位機會主義者，她會於禁區範圍走到空位以及取得多個入球，所以我預期中國的進攻火力相當強勁。

我認為今仗將會是小組次名出線位置之爭，哪一隊獲勝將有很大機會晉級，我睇好中國今場賽事最終將可擊敗丹麥。