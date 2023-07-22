新兵博表現擦出火花　阿仙奴曼聯大騷娛賓

周日(23日)凌晨將上演一場重量級熱身賽，由阿仙奴喺美國中立場對曼聯。兩隊近年交手都多波入，近4次對賽全開4球或以上，兩隊今夏都有擴軍，今次喺集訓相遇，試陣之餘都想爭取入球，相信今場「仙魔會」又會上演入球騷，鍾意睇入波嘅球迷就要捧場。(周日凌晨5時開賽)

阿仙奴早幾日已經到埗，首站同美職明星隊交手，結果大勝5比0，新加盟嘅祖利安添巴同迪格蘭賴斯呢對「添飯」組合都有落場，另一新兵夏維斯更取得加盟後首個「士哥」，另外加比爾捷西斯、李安度杜沙特、佐真奴、加比爾馬天尼利均有進帳，全隊演出獲得好評，今場對曼聯係佢哋美國集訓第2站，預期各球員狀態有所提升，表現會更搶韁。

曼聯大軍日前先至飛到紐約，新加盟嘅門將奧拿拿已完成簽約，並趕及同球隊會合，至於另一新兵美臣蒙特喺較早前已經踢過兩場熱身賽，分別擊敗列斯聯同里昂，相信已適應球隊打法。

其餘紅魔主力已抖暑完畢，預計都會落場，包括新隊長般奴費南迪斯同剛續新約5年兼大幅加薪嘅拉舒福特，將會分外賣力爭取「開齋」，今場預會多波入。