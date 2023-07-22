AC米蘭補鑊　將簽2位新晉射手

AC米蘭將中場主將辛度東拿利出售畀紐卡素之後，被批評「自我毀滅」、「放棄爭標」，呢支意甲勁旅急急補鑊，即將簽入2位新晉進攻球員諾亞奧卡科、卓禾斯，保持爭標實力，以及平息「民憤」。

A米早前炒咗總監兼名宿馬甸尼，早已引起隊內球員及球迷不滿，加上賣走辛度東拿利，進一步激發民憤，美國財團班主RedBird Capital Partners被寸係「格拉沙家族2.0」。不過，會方近日已積極增兵，除咗簽入車路士翼鋒基斯甸普列錫之外，2位具份量進攻球員諾亞奧卡科、卓禾斯亦即將加盟。

根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，來自薩爾斯堡嘅前鋒諾亞奧卡科已經前往米蘭接受體測，預料將簽約5年，轉會費為1,400萬歐元(約1.2億港元)，呢位23歲瑞士國腳上季上陣32場入10球。

另外，《米蘭體育報》指A米已經同維拉利爾達成協議，將簽入對方翼鋒卓禾斯，轉會費達2,800萬歐元(約2.4億港元)，呢位24歲尼日利亞國腳上季為維拉利爾上陣50場入13球，AC米蘭新一季鋒線有睇頭。