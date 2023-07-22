愛倫韋特：瑞典實力「非」同凡響

瑞典以國際足協的世界排名第3位，出戰進入今屆女子世盃決賽周，所以我相信她們有一定的機會奪標而回。

我曾經跟她們對賽過多次，她們的強項是球隊相當之有紀律性及戰術非常紮實。她們陣中擁有一些力量十足的球員，因此她們是一支踢法硬朗的球隊。

事實上，她們隊內每一個位置都相當強勁，阿仙奴的布歷絲坦妮絲是頂級射手，巴塞隆拿的盧科則是一位極具效率及危險性十足的邊路球員。至於曼城的安美露是球隊的中場發電機，其表現舉足輕重。

防守方面，最近由車路士轉投拜仁慕尼黑的瑪達蓮娜艾歷臣，多年來跟森芭蘭特合作無間，故此球隊經驗相當豐富，彼此都十分了解對方。

應屆女子非國盃冠軍南非雖成功打入今屆女子世盃決賽周，但毫無疑問她們的表現需要更上一層樓。今仗面對體力化的瑞典，她們定要保持競爭性，以及要跟對手差不多一樣要踢得硬淨一點才可，因為我感到如果她們全軍退守的話，就會讓瑞典傾巢而出作出強攻，屆時有可能會受到懲罰。

她們將希望可以越長時間保持著0比0的比數，盡力瓦解對方的進攻，看看能否找到機會展開反擊攻勢。前鋒薛普辛維、傑蘭娜及麥嘉雅在反擊時，將會擔當重要的角色。

但我認為瑞典今屆女子世盃，誓要一洗去年於女子歐國盃4強被英格蘭淘汰之恥，預計她們今仗將可擊敗南非，旗開得勝。