新隊長般費轟入世界波　曼聯擊敗阿仙奴

周日(23日)早上喺美國舉行嘅季前熱身賽重頭戲，曼聯新隊長般奴費南迪斯盡顯「大佬」功架，射入世界波，協助紅魔鬼以2比0擊敗上季英超亞軍阿仙奴，開操之後3場熱身賽全勝兼不失球，有王者再臨之勢，曼聯新一季演出令人期待。

曼聯早前2場熱身賽分別贏列斯聯2比0及小勝里昂1比0，當時主要出副選，今仗「美國之旅」第一站面對勁敵阿仙奴，紅魔鬼主帥坦哈格以強陣出擊，包括新隊長般奴費南迪斯擔任正選。呢位28歲葡萄牙國腳立即做齣好戲，踢到30分鐘喺禁區頂起腳，皮球彈地入網，收死阿仙奴門將蘭斯達爾。僅過7分鐘，近期客串中鋒位置嘅查頓辛祖亦射入1球，呢位翼鋒扮演「假9」發揮唔錯。

至於上仗熱身賽大勝美職明星隊5比0嘅阿仙奴，今場有2位新兵迪格蘭賴斯、祖利安添巴首次擔任正選，但表現只屬一般，兵工廠上半場落後0比2。

換邊之後，兩隊都大幅度換人，但曼聯新簽門將奧拿拿並冇披甲，全場時間都由37歲老將湯希頓把關，最終再冇出現入球，曼聯維持贏2比0，熱身賽3戰全勝。

值得一提，根據賽制，即使曼聯法定90分鐘贏波，但完場之後仍然需要互射12碼，紅魔鬼真金不怕紅爐火，5射全中，阿仙奴有中場法比奧韋拉宴客，曼聯互射12碼贏5比3，「雙殺」兵工廠。