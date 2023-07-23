【有片】魔迷「煙火示威」　誓要格拉沙家族下台

曼聯喺周日(23日)早上熱身賽對阿仙奴前夕，大批紅魔鬼球迷喺球場外示威，要求曼聯班主格拉沙家族盡快賣盤下台，部份人更放「煙火」，導致現場煙霧迷漫，幾乎重演2年前「佔領奧脫福」一幕。

美國富商格拉沙家族2005年入主曼聯後，「反格拉沙」運動此起彼落，近年愈演愈烈，當中以2021年5月「佔領奧脫福」最激烈，當時有過千紅魔鬼球迷於奧脫福球場示威，要求班主格拉沙家族下台，更有球迷闖入奧脫福球場，於草地上放煙霧彈，導致最聯對利物浦嘅「雙軍會」需要改期。

曼聯今次美國之旅集訓，身為球會聯合主席之一嘅阿夫拉姆格拉沙日前現身訓練營探班，表現親民一面。不過，魔迷對於格拉沙家族嘅怨恨並冇減退，今場熱身賽開波前，有數百名球迷喺球場外放「煙火」示威，並不斷高呼「格拉沙家族下台」口號。

格拉沙家族上年11月宣布計劃將曼聯賣盤，以「官二代」謝克阿勒薩尼為首嘅卡塔爾財團，同埋英國富商拉特克利夫最積極競投，但至今仍然未有結果。據悉謝克阿勒薩尼願意斥資50億鎊(約500億港元)收購曼聯100%股份，並承諾額外投資10億鎊(約100億港元)，用作改善主場奧脫福球場設施及振興周邊地區發展，但格拉沙家族仲唔接受，隨時令賣盤計劃告吹。

曼聯球迷已經失去耐性，上月球會推出新球季主場球衣，都有球迷組織「反格拉沙」運動，並罷買球衣，今次去到美國照樣「狙擊」格拉沙家族，只要曼聯一日未賣盤，示威活動將陸續有來。