普捷天奴特訓見效　梅迪歷終於入波啦

周日(23日)早上喺美國舉行嘅季前熱身賽，車路士以4比3擊敗白禮頓，新兵尼干古又入波，狀態弗爆，最難得係今年1月以天價8,800萬鎊(約8.8億港元)加盟嘅翼鋒梅迪歷終於打破入球荒，睇來新帥普捷天奴推行嘅體能特訓開始見效。

白禮頓開波13分鐘由韋碧克建功打開紀錄，但車路士好快由尼干古入波扳平，呢位25歲法國國腳繼上仗熱身賽對域斯咸之後，又取得入球，上半場打和1比1。

換邊之後先至係戲肉，車仔由梅迪歷、干拿加歷查、尼高拉斯積遜各入1球，一度領先至4比1，雖然白禮頓之後連入2球，但無阻車路士熱身賽2連勝。

梅迪歷今仗後備上陣，表現出色，喺禁區頂凌空抽射入網，呢位22歲烏克蘭國腳上季為車仔上陣17場都冇波入，今場終於開齋，似乎普捷天奴擁有佢嘅「說明書」。

普捷天奴接手執教領軍後，積極想辦法令車仔重新「躂着」，根據《The Athletic》爆料，普帥認為球隊上季表現差，其中一個主因係體能不足，所以季前集訓期間，特別加強球員體能訓練，包括引入佢最喜歡嘅「Gacon Test」訓練方法，球員首先需要45秒內跑完150米，休息15秒後，再用相同時間跑多6.25米，即係156.25米，不斷重覆，每次都增加6.25米，時間仍然係45秒內完成，直至冇人完成為止。車仔球員經過「地獄式訓練」，難怪表現脫胎換骨。