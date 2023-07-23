愛倫韋特：荷蘭誓剝「牙」壯聲威

我認為對於2019年女子世盃亞軍並希望可於今屆捧盃而回的荷蘭，首戰便要鬥葡萄牙，毫無疑問是一場硬仗。

射手美迪瑪因傷缺席對荷蘭確是造成嚴重影響，可幸的是，她們陣中多個位置的球員都具有相當好的質素，其中瑪頓絲及貝倫絲特恩能為球隊提供入球威脅，而創造力強的雲迪當克則負責製造機會。

但我認為盧德才是荷蘭的核心球員，這位剛加盟曼城的領軍人物，能夠於中場中路為球隊交出好表現。她左右腳皆可以作出精準傳送，個人技術十分好，而且亦能夠取得入球，所以我預期她在今屆賽事將會交出耀眼表現。

葡萄牙正在進步當中，最近更加成功跟英格蘭打成平手，其球員的腳下功夫相當好，令我留下深刻印象。跟荷蘭一樣，她們的踢法喜歡保持控球在腳，不斷作出搓傳，嘗試在對方後場找尋空位作出突破。

雖然今屆是她們首次亮相女子世盃決賽周，但對上兩屆女子歐國盃決賽周都有份出席，而且陣中有多位球員經已代表國家隊上陣超過100次，經驗方面毋庸置疑，所以我預期她們將不會怯場。

前車路士球員波姬絲於後防的表現舉足輕重，多羅莉絲施華則於中場中路擔當重要角色。我相信她們也希望可以擊敗荷蘭，換言之，前鋒謝絲卡施華及迪安娜施華將會向荷蘭的防線作出壓迫，務求令對手犯錯而爭取入波。

我認為葡萄牙有一定機會取得小組次名出線資格，所以今場賽事十分重要，但我認為，荷蘭始終技高一籌，最終將可小勝葡萄牙。