劍擊世錦賽　何思朗佘繕妡闖男佩女重正賽

劍擊世界錦標賽周六（22日）於意大利米蘭展開，首日上演男子佩劍和女子重劍個人賽資格賽，港隊代表何思朗和佘繕妡成功闖進正賽。

香港男子佩劍隊4名港將同於小組賽出線，何思朗以15：12力挫法國劍手當拿（Andreea Doana）成為唯一晉級正賽港將，將與埃及劍手艾瑪（Mohamed Amer）爭入32強。

至於亞錦賽銅牌得主羅浩天以15：9擊敗英國劍手韋伯（Jonathan Webb）後，以9：15不敵烏茲別克選手艾梅拉托夫（Musa Aymuratov），無緣正賽。另外，周頌羲和陳智軒則分別於淘汰賽次圈和首圈出局。

女子重劍方面，世界「一姐」江旻憓直入正賽，其餘3名港將佘繕妡﹑陳渭泠及連翊希則由資格賽打起，3人順利從小組賽晉級淘汰賽。佘繕妡先以15：9淘汰克羅地亞劍手瑪丹錫（Andrea Majdanzic），其後以7：6險勝世界排名25的美國劍手賀美絲（Katherine Holmes），驚險闖進正賽。陳渭泠和連翊希則分別不敵英國和加拿大劍手，淘汰賽次圈止步。

江旻憓周二（25日）64強對委內瑞拉的瑪天妮絲（Maria Martinez），而佘繕妡將與波蘭劍手美雅絲嘉（Renata Knapik-Miazga）爭奪32強席位。