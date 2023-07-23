PSG大報復　要將麥巴比賣去沙特

法國球星基利安麥巴比被爆暗中同皇馬有秘密轉會協議之後，被所屬球會巴黎聖日耳門(PSG)踢出亞洲之旅大軍名單，好戲陸續有來，根據法國媒體《RMC Sport 》爆料，如果麥巴比喺7月31日前仍然拒絕續約，PSG就會接受希拉爾2億歐元(約17.4億港元)報價，將佢出售畀呢支沙特阿拉伯豪門。

基利安麥巴比只剩下1年合約，早前已表明唔會續約，同時拒絕轉會，因為只要等到明夏約滿，就可以獲得9,000萬歐元(約7.8億港元)忠誠金，所以就算下季全季冇得上陣都唔介意。

PSG方面當然唔想畀基利安麥巴比自由身離隊，導致人財兩失，已開始搵買家，要求1.5億歐元以上轉會費，但歐洲球壇難有球會願意出呢個價錢買1位僅餘1年合約嘅球員。不過，沙特阿拉伯球會就例外，希拉爾願意畀夠2億歐元轉會費，同時向麥巴比提供一份4億歐元(約34.8億港元)年薪嘅3年合約。

PSG已為麥巴比設下「死線」，如果佢7月31日前仲唔續約，就會將佢賣畀希拉爾，但呢位射手非皇馬不嫁，依家都唔知點收科。