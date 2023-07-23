游泳世錦賽　何詩蓓領港隊接力破港績

游泳世界錦標賽周日（23日）於日本福岡展開，東京奧運兩銀得主何詩蓓（Siobhan）首日登場，與鄭莉梅、譚凱琳和歐鎧淳出戰4x100米自由泳接力初賽，最終以快0.01秒成績，打破2014年亞運造出的香港紀錄，惜無緣晉級。Siobhan於今屆賽事另出戰200米和100米自由泳，力爭獎牌。

女子4x100米自由泳接力初賽，香港隊派出鄭莉梅、何詩蓓、譚凱琳和歐鎧淳，鄭莉梅首棒游出56秒05，港隊王牌何詩蓓第2棒頭50米以24秒77完成，為港隊追回不少時間，4人最終以3分39秒93完成，刷新2014年仁川亞運造出的香港紀錄。值得一提的是，何詩蓓、鄭莉梅、歐鎧淳正是當年仁川亞運港隊陣容，為港隊贏得銅牌。

港隊今仗時間排小組第5，而同組的中國隊以3分36秒26以小組第1晉級，可惜港隊總排名第12，與第8名晉級的日本隊相差2秒22，未能躋身決賽。

何詩蓓之後將轉戰強項100米和200米自由泳，兩項初賽分別於7月25及27日舉行。Siobhan上月於意大利羅馬賽（Sette Colli Trophy）贏得兩面金牌，她在100自擊敗來瑞典和荷蘭勁敵史祖絲當和Marrit Steenbergen，以52秒64破賽事紀錄時間封后，200自亦游出今年世界第4快時間 1分54秒77，為今屆世錦賽注入強心針。