艾卡華斯出戰賀文盃　難阻西班牙出局

日前奪得溫布頓網球公開賽冠軍的網球「一哥」艾卡華斯，周六（22日）出戰男女混合的賀文盃對克羅地亞，縱使「一哥」在男單項目取勝，惟由於西班牙在女單及混雙同告落敗，因此無緣打入決賽。

被編入與比利時及克羅地亞同組的西班牙，有艾卡華斯和女單世界排名72位的瑪莎露娃（Rebeka Masarova）聯手出擊，不過西班牙首場以總場數1比2不敵比利時，反觀克羅地亞就直落3場輕取比利時，所以西班牙最後1場分組賽必須要以場數3比0擊敗克羅地亞，才能打入決賽。可惜瑪莎露娃首場女單已直落兩盤2比6及1比6不敵維姬，使西班牙篤定出局。

儘管登場一刻已確定未能打入決賽，但艾卡華斯在緊接的男單賽對哥列依然「交足貨」，第1盤第1發球得分率接近8成，未曾面對任何破發危樹，並成功打破對方1個發球局，以6比3先拔頭籌。第2盤戰況非常緊湊，哥列和艾卡華斯分別面對3次及2次破發危機，但兩人都能化險為夷，最終哥列在「Tiebreak」贏細分8比6追成平手。按照比賽規則，決勝盤直接以「搶十」舉行，艾卡華斯此時發揮「一哥」本色，未有給予哥列太多還手機會，贏10比5完場。可惜艾卡華斯隨後聯同瑪莎露娃出戰混雙，以盤數1比2不敵哥列/維姬組合，使西班牙以總場數1比2落敗，以兩連敗結束賽事。