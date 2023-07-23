愛倫韋特：法國「細」做贏「加」

法國賽前將會被睇高一線，不過我認為牙買加有可能於今屆女子世盃交出好表現，所以今仗法國將會面對一個難纏的對手。

漢拿於走馬上任成為法國新教練後，隨即重召了一些之前不願意代表前教練的球員回到大軍之中，故我相信，他將會成功令球隊更上一層樓。

法國陣中擁有一些表現出色的球員，當中包括國家隊入球紀錄保持者娜森瑪，她重返國家隊後的3場比賽一共攻入3球。另外，我也相當欣賞達莉，她剛於阿士東維拉渡過一個成功球季，將會於中場成為球隊創造力的來源。

至於隊長蕾娜特於後防的表現亦舉足輕重。她是一位領袖，比賽經驗豐富，並於球會級別賽事贏過多項錦標。毫無疑問，她是當今世上其中一位最優秀的守衞，如果法國希望可以晉級到較後階段的話，她將要擔當重要的角色。

蕾娜特的首要任務，就是要令到牙買加的前鋒梳爾表現保持平靜。我退役前曾跟梳爾一同效力曼城，知道她是一位多才多藝的球員，而且身體強壯、保護皮球能力高。她可以乖巧地走到對方守衛身後，左右腳及頭鎚都能夠取得入球，同時亦可為隊友製造入球機會。

梳爾在上季女子英超聯神射手榜排次席(20球)，反映門前把握力極強。我相信，她有可能於今屆賽事交出星級表現，故此今仗她跟溫迪漢娜的大鬥法，將令人引頸以待。

如牙買加在比賽過程中令法國陷入苦戰，我絕對不會感到意外，不過，我認為法國實力始終較佳，最終將可獲勝，順利打開今屆賽事的勝門。