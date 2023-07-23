摩連迪斯旋風訪港：皇馬來季會更強

西甲傳奇球星摩連迪斯周日（23日）應邀旋風襲港，期間抽空到將軍澳足球訓練中心（FTC）參與活動，向小朋友切磋球技。曾效力皇家馬德里的摩連迪斯，在接受訪問時也談及皇馬今夏陣容變動，並相信皇馬來季能夠有更佳表現。

摩連迪斯職業生涯曾效力皇家馬德里、華倫西亞、利物浦及摩納哥等歐洲豪門，是日他以西甲大使身分來港，並吸引多名參與活動的小朋友及球迷到場「打卡」。這位昔日西班牙著名射手雖然已經47歲，但身形依然未見走樣，面對球迷蜂擁而至索要合照及簽名，完全沒有架子的摩連迪斯都一一答應，其後不忘落場與小朋友一齊比賽，更聯同以嘉賓身分出席的前港隊門將范俊業表演射12碼，大騷射門技巧，令現場球迷拍爛手掌。

2003年「銀河艦隊」訪港，摩連迪斯當時亦有份隨隊出征，今次重遊故地他形容體驗十分特別：「我對當年嗰場波仲有印象，可以重遊香港係好特別。」近期多位歐洲球星轉戰西亞賽場掘金，繼前皇馬球星C朗之後，效力皇馬14年的主力前鋒賓施馬，上月都轉投沙特阿拉伯聯賽，摩連迪斯也分享到對這個現象的看法：「呢班球員最弗嘅時期都係喺西甲渡過，但佢哋過咗巔峰時期之後，都會有唔同嘅追求，例如去人工好高嘅沙特阿拉伯，但所有想保持頂級表現嘅球員，都需要留喺頂級聯賽效力。」

過去一季僅收穫西盃冠軍的皇馬，今夏已簽入祖迪比寧咸等新兵，摩連迪斯相信來季這支西甲豪門會變得更強：「皇馬建立緊一支實力強勁嘅陣容，期間係需要一個過程，但我相信來季嘅表現會好過上季。」摩連迪斯續指掛靴之後，他一直從事各種與足球有關的工作，包括出任西甲大使，亦會為比賽擔任評述，笑言現時比球員時代更加忙碌。

主理今次活動的前足總董事陳志康，就認為能夠邀請西甲名宿訪港非常難得，就期望日後再吸引球星來港：「摩連迪斯嚟到係會有另一個效果，能夠帶動到氣氛，今次時間雖然緊逼，但日後只要時間夾到，我哋搵嘅對象又想嚟，希望仲有第二次機會，其中佩奧爾都會是都係人選之一。」