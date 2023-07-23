將於周一(24日)早上喺美國舉行嘅熱身賽，由皇家馬德里硬撼AC米蘭。兩隊都開操冇耐未上力，加上各有主力離隊，火力下降，今仗唔慌多波入，隨時悶戰一場。（HOY TV 77台周一早上10時直播）

兩隊係上屆歐聯4強分子，不過大家都係開操冇耐，今仗先係皇馬今夏首仗熱身賽，而「紅黑軍團」日前亦只係打咗一場，大勝弱旅隆美辛尼6比0，但對手太弱不能作準，狀態未弗。「銀河艦隊」今夏有英格蘭中場新星比寧咸加盟，不過隊長兼王牌射手賓施馬就去咗沙特掘金，轉投伊蒂哈德，呢位老將唔單止士哥不斷，亦擅於為隊友鋪橋搭路，冇咗佢對進攻有一定影響。

A米之前大地震，傳奇名宿兼總監馬甸尼因與大股東意見分歧而被炒，老將伊巴謙莫域亦告掛靴，連中場核心辛度東拿利都被賣去紐卡素，之後接連低價買入基斯甸普列錫、羅夫度斯卓克等車仔棄將，陣容重新洗牌，啱唔啱用就未知，但肯定需要時間磨合。

既然雙方都未弗，今仗又只係表演賽性質，志在寓賽於操，希望慢慢提升狀態，相信大家都係踩吓場搵番啲比賽感覺，唔會搏命，加上近3次熱身賽碰頭，亦有兩次互交白卷，預計今仗唔慌多波入。