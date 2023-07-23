愛倫韋特：阿根廷有「利」搶分

今仗對意大利及阿根廷來說都十分重要，事關我認為兩隊將會一同爭奪次名出線資格，所以勝方將有較大機會晉級淘汰賽。

意大利近年進步良多，上屆女子世盃成功闖入8強，有份出戰今屆賽事的球員更加身經百戰，經驗豐富。隊長姬列妮是陣中的球星以及最具入球威脅的球員，而邦蘭絲雅是另一位近年令我留下深刻印象的球員。她們二人一同效力祖雲達斯，如果於進攻時她們串連得好的話，其隊伍可望於今屆賽事取得好成績。

基於邦蘭絲雅未必會正選上陣，故我希望看到最近已為大國腳處子登場、年僅16歲之達拉干妮的演出。這位中場小將今年較早時間加盟了巴塞隆拿，隨即被人寄予厚望，有可能會成為明日之星。

阿根廷去年於女子美洲國家家盃取得季軍，踏入2023年後更加是未嚐一敗，所以她們應該會信心十足。屆來她們3次殺入女子世盃決賽周都未嚐一勝，看似屬陪跑份子，然而，我相信在今屆賽事，她們的實力為歷屆最強。

耶美娜洛迪姬絲於上屆女子美洲國家盃交出星級表現，成為賽事的神射手，所以我十分期待她會在今屆女子世盃，究竟會有甚麼表現。

邦絲古度是阿根廷陣中，少數在歐洲搵食的球員，我認為她會於進攻中場位置擔當了關鍵角色，原因是她既有能力取得入球，亦可以為隊友製造入球機會。由於阿根廷的實力比以往提升了不少，我認為她們或許能夠爆冷擊敗意大利而回。