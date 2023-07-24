熱刺大老闆下令出售卡尼　成「仁」好事近

熱刺射手哈利卡尼轉會風波出現重大突破，根據英國《每日郵報》爆料，呢位英格蘭國腳已經拒絕會方開出嘅40萬鎊(約400萬港元)周薪新約，導致熱刺大老闆路易斯失去耐性，下令球會主席利維今夏出售哈利卡尼，絕對唔容許佢明年自由身離隊，拜仁慕尼黑準備第3次報價，力爭於香港時間8月19日凌晨新一季德甲開鑼前，簽入呢位球星。

據悉熱刺上周五(21日)已經向哈利卡尼提供新合約，開出球會史上最高嘅40萬鎊周薪，但佢不為所動，明顯去意已決，熱刺大老闆路易斯做好最壞打算，下達指令，如果哈利卡尼堅持唔續約，利維必須搵買家接貨。

熱刺現時大股東係英國ENIC投資集團，路易斯持有ENIC超過70%股份，其餘近30%股份由利維及其家族持有，即使利維擔任熱刺主席及負責球會事務，但講到最終話事權仍然屬於路易斯，呢位86歲富商出到聲，相信利維唔敢再「玩嘢」。

利維此前不滿拜仁教練杜曹私下會見哈利卡尼，邀請佢加盟，聲稱要呢支德甲勁旅付出沉重「代價」，要求1億鎊(約10億港元)轉會費先至會出售哈利卡尼，但隨住大老闆路易斯一錘定音，令將於7月28日踏入30歲嘅哈利卡尼轉會出現轉機。

拜仁慕尼黑之前2次提出收購哈利卡尼，都被利維拒絕，最近1次報價係7,000萬鎊(約7億港元)，會方準備提出第3次報價，有望成事。

哈利卡尼現時正在隨同熱刺參加亞洲之旅季前集訓，原定周日(23日)晚喺泰國曼谷對李斯特城嘅熱身賽，因為落大雨取消，熱刺將於周三(26日)晚喺新加坡對獅城水手。