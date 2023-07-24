傳承！馬查特打破菲比斯塵封15年的世績

在日本福岡舉行的世界游泳錦標賽，繼續跳水及韻律泳結束，游泳項目隨即展開，開館首天賽事即有新世界紀錄，法國的馬查特（Leon Marchand）在美國傳奇水怪菲比斯現場見證下，以4分02秒50創出男子400米混合泳世界紀錄，打破了塵封15年的世績。

21歲的馬查特起跳反應為0.71秒，頭100米的蝶泳以54秒66完成，繼而到背泳他以1分56秒64完成200米，轉入300米的賽程其時間已大幅領先世界紀錄，結束蛙泳的時間為3分04秒28，最後100米的自由泳他全力衝刺，以4分02秒50率先觸池；這個時間將菲比斯保持了15年的世界紀錄打破，美國水怪是於2008年北京奧運會上游出4分03秒84，而值得一提是現年已38歲菲比斯在現場目睹這個新世績誕生，他擁有的最後一個個人世界紀錄終被打破，正好在今屆世錦賽上完成歷史使命。

「這實在太瘋狂了。」馬查特將成為明年巴黎奧運在這項的奪標熱門，「這是我做過最痛苦的事情，能在這裡做到這件事太瘋狂了，還有更好的陸續來。」美國的科士打以超過4秒落後，獲得銀牌，而日本的瀨戶大也獲銅牌。

「我今次來到這裡，實在太興奮。噢，我的天！」正為電視台當直播主持的菲比斯看到馬查特衝線的一刻，即站起來鼓掌，其後更任頒獎嘉賓親身將這面具有歷史價值的400混金牌，為馬查特掛上。